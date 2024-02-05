أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" أن "عطلاً طرأ على سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات، ما ادى الى توقف خدماتنا لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وفرق الصيانة تعمل على اصلاح العطل".

كانت هذه تفاصيل خبر "اوجيرو": توقف الخدمات في منطقة رأس النبع والجوار جراء عطل طرأ على السنترال بسبب الضغط على المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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