الحاج حسن: للجنوب قبلة صلاتنا ومحراب الشهادة وقوافل خيرة الرجال في سبيل الوطن

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الى أن "للجنوب قبلة صلاتنا ومحراب الشهادة التي بها ننتصر تحية بلون الاحتساب، بعد رب الثلاثين و بليدا اليوم بيت ليف، قوافل في سبيل الوطن خيرة رجال، ومنهم من ينتظر".

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