شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: إعطاء الأولوية للتصنيع الزراعي على حساب تصدير الحاصلات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد القناوي على ضرورة إعطاء الأولوية للتصنيع الزراعي على حساب تصدير الحاصلات الزراعية، وذلك لتحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية إضافية هامة، فضلا عن تشغيل مئات الآلاف من المصريين، وبالتالي يجب الاهتمام بالتوسع في هذا القطاع وتسهيل دخول الاستثمارات فيه وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه.

وأضاف قناوي، على هامش مناقشات مجلش الشيوخ اليوم، أن مصر لديها سمعة طيبة في مجال المحاصيل الزراعية وتتميز بالعديد من المنتجات الزراعية مثل الفواكه كالبرتقال والرمان والعنب، والخضراوات كالطماطم والبصل والنباتات العطرية التي تستخدم كمدخلات تصنيع ومواد خام في العديد من الصناعات وغيرها.

كما أكد على ضروة اعتماد برامج تمويلية للتوسع في الزراعة الرأسية واعتماد نظم الرى الحديثة لتوفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي الذي تركز عليه الدولة حاليا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على الاعتماد ذاتيا على توفير البذور والتقاوي، قائلا" لا يصح أن نستورد ٩٠% من احتياجاتنا منها بتكاليف تقترب من المليار والنصف سنويا، كما أن مصر لديها عشرات المراكز البحثية والكليات والمعاهد الأكاديمية والمعامل المعتمدة لضمان استنباط سلالات ذات مواصفات ممتازة للمحاصيل الزراعية التي نرغب في إنتاجها والاكتفاء الذاتي منها".

يذكر أن مجلس الشيوخ قد ناقش على مدار جلستين قضايا تتعلق بالزراعة في مصر، حيث انعقدت جلسة أمس لمناقشة طلبًا مقدمًا من النائب حسام الخولي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه وجاء في طلب المناقشة العامة، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة، فيما شهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إلى لجنة الزراعة والرى، وما دار بشأنه من مناقشات في الجلسة العامة اليوم، وتعقيب ممثلي الحكومة لبحثه وإعداد تقرير عنه.