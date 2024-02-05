شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع جماعى لإصدارات "تنسيقية شباب الأحزاب" بمعرض الكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُقيم حفل توقيع جماعى لإصدارات أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" فى الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ضمن محور اللقاء الفكرى، وتنوعت إصدارات أعضاء التنسيقية فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

وقاد النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفل التوقيع الجماعى، حيث قام بتقديم نبذة عن كل كتاب وعنوانه، مما أتاح للجمهور فهم محتوى الإصدارات قبل التوقيع عليها.

وشارك الدكتور عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حفل التوقيع بكتابه "الجيوش الموازية والاستقرار السياسى فى النظم السياسية العربية 2008-2019" الذى نشرته دار المعارف. وكان الدكتور رامى عبد الباقى أحد المشاركين حيث قدم كتابه "نِدٌّ بِندّ الجزء الرابع" الصادر عن دار زين، إلى جانب إصداراته السابقة.

ولم يغب عن الحدث الدكتور قياتى عاشور الذى شارك بكتابه "المجال العام فى مصر" الصادر عن المكتب العربى للمعارف، وقدم أيضًا النائب عمرو عزت إصدارين منفصلين، هما "الإمبراطورة ثيودورا" و"منسا موسى- أعظم رحلة حج فى التاريخ" اللذين نشرتهما دار سنابل، بالإضافة إلى طبعة جديدة من كتابه "الشيخ على عبد الرازق" وعدة إصدارات سابقة.

كما شارك مارك مجدى بكتابه "ماركس والحرية" الذى نشرته دار الأدهم، وأحمد خالد ممدوح قدم مجموعة قصصية بعنوان "طفل من تل أبيب"، الصادرة عن دار سما. وشارك أيضًا أحمد تامر غانم بكتابه "How To Calculate Your Calories" الذى نشرته دار حروف منثورة.

وشاركت الدكتورة إيناس دويدار فى حفل التوقيع بكتابها "الاستبصار"، ودينا توفيق قدمت كتابها "ما وراء الكارير" الصادر عن دار نبراس. كما شارك محمد البحيرى بعنوان "ماعت العدالة القضائية" الصادر عن دار الولاء.

وفيما يخص الدكتور حازم عمر، شارك فى الحدث بالطبعة الثانية لكتابه "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة فى النشأة والتطور" الصادر عن دار المعارف.