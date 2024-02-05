برلمانى: برنامج تدريبى لوزارة الشباب لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب، كمدرب فى البرنامج التدريبى لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية، وهو أحد البرامج الشبابية الذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، لمجموعة من شباب مصر، قى المركز الأوليمبى بالمعادى، بالتعاون مع نادى مدربى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعرب بدوى، عن سعادته بهذه المشاركة، وأنه فخور بهؤلاء الشباب الذين لديهم مهارات وقدرات هائلة، موضحا أنه يجب استثمار طاقات وافكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية فى جميع المجالات، وتفعيل دورها المجتمعى وتأثيرها الإيجابى، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن البرنامج يستهدف العمل بشكل مستدام على خلق كوادر وكيانات شبابية على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة فى مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأوضح النائب خالد بدوى، أن البرنامج شمل جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها، "مهارات فن القيادة وتطوير الذات، ومميزات الإدارة الحديثة، ومهارات الإتصال والتواصل الفعال، والتأكيد على أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة، بالإضافة إلى أهمية العمل الجماعى، ومراحل تكوين فريق العمل وسمات فريق العمل الناجح، وآليات التخطيط الاستراتيجى، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.