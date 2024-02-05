قصر باكنغهام يعلن إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان

أعلن قصر باكينغهام في بيان، أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فورا من دون توقع وقف أنشطته.
واوضح البيان "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم جميد في البروستات تم اكتشاف مشكلة أخرى، وأظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان"، لافتا الى أن الملك "سيواصل تسيير أمور الدولة".
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