أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أننا "مع الحوار في كلّ لحظة ولكن لا نتيجة له لأنّ الثنائي متمسّك برئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة"، لافتاً الى أنه "إذا اللجنة الخماسيّة تريد فرنجيّة فلتنتخبه ومعظم الدول المهتمّة بلبنان تريد قائد الجيش رئيساً".
واعتبر جعجع، في حديث لـ mtv، أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي نسف طرح السفراء بخيار رئاسي ثالث والدعوة إلى جلسة انتخاب وهم يئسوا بعدما سمعوه".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: بري نسف طرح السفراء بخيار رئاسي ثالث وإذا اللجنة الخماسيّة تريد فرنجية فلتنتخبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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