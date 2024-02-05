جعجع: بري نسف طرح السفراء بخيار رئاسي ثالث وإذا اللجنة الخماسيّة تريد فرنجية فلتنتخبه

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أننا "مع الحوار في كلّ لحظة ولكن لا نتيجة له لأنّ الثنائي متمسّك برئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة"، لافتاً الى أنه "إذا اللجنة الخماسيّة تريد فرنجيّة فلتنتخبه ومعظم الدول المهتمّة بلبنان تريد قائد الجيش رئيساً".

واعتبر جعجع، في حديث لـ mtv، أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي نسف طرح السفراء بخيار رئاسي ثالث والدعوة إلى جلسة انتخاب وهم يئسوا بعدما سمعوه".