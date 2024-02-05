أعلنت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات" في بيان، أن "احتكاكا كهربائيا حصل، عند السابعة والنصف من صباح اليوم، في الأسلاك الكهربائية في الطابق الأول من المبنى رقم (٣) بسبب قدم الشبكة الكهربائية الموجودة، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق".
وأوضحت الهيئة، أن "هذا الحريق الذي تم اخماده على الفور تسبب بأضرار محدودة أتت على بعض المستندات القديمة، ولم يؤد إلى تلف أي مستند ذات قيمة"، مشيرةً إلى أنها "ستزاول خدماتها اعتبارا من صباح الغد وتستقبل المواطنين كالمعتاد".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة إدارة السير: الحريق الذي نشب صباح اليوم أُخمد على الفور ولم يتلف أي مستند ذات قيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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