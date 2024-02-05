نقولا نحّاس: الحكومة ستدرس الخميس المقبل سلّة متكاملة للإنتظام المالي الجديد

أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية نقولا نحاس أن الخميس المقبل سيَطرح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على مجلس الوزراء سلّةً متكاملة للإنتظام المالي الجديد بناءً على دراسة توصّلت اليها اللجنة التي شكّلها ميقاتي آخذاً رأي المصرف المركزي.

واشار نحّاس في حديث الى قناة "الحرة"، الى أن الدراسة تضمّ القوانين الثلاثة من الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وأموال المودعين، فيتم بعد ذلك إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الحكومة.

ورأى نحاس أن الحكومة مجبرة على قبول الموازنة كما هي، هذا قانون والحكومة ستُنفّذه.