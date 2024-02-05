هشموا رأسه بـ"الفأس".. الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 17 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل ابن عمومتهم في الجيزة.

النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم ١٢٧٦/ ٢٠٢٣ جنح مركز أوسيم الكلية بالجيزة، أسندت للمتهمين "ابراهيم.م" و"أحمد .م" و"مصطفى.م" ومحمد .م"، أنه في 23 من يناير2023، بدائرة قسم مركز أوسيم بالجيزة، قتلوا المجني عليه "محمد غ " مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء تاليه الوصف و ترصدا له في المكان الذي أيقنوا سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما قام المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

وتابع تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا واحزروا (أسلحة بيضاء أزمه ـ فاس ـ ماسوره ـ عصا شوم) في ارتكاب الجريمة.

كما وجهت النيابة العامة في التحقيقات، للمتهم الرابع الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف التي تمت بناءً على ذلك التحريض على النحو المُبين بالأوراق.