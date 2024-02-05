شولتس لنتانياهو: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الى إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط.

وأوضح المستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه "وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية".