البنتاغون: من المرجح أن ضربات الجمعة بالعراق وسوريا أسفرت عن سقوط قتلى

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنها ترجح سقوط قتلى في الضربات الأميركية الأخيرة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، لكنها أضافت أنها لا تزال تجري تقييما للوضع.

واوضح الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين، "من المقبول أن نخلص إلى أنه من المحتمل سقوط قتلى في هذه الضربات"، مضيفا أن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجومين منذ ضربات الجمعة الماضي لكن دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية.