القاتل الأعمى يغتال حلم 6 آلاف يمني أغلبهم أطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت المقاتلات الأمريكية والبريطانية شن غاراتها على أهداف عسكرية حوثية في محافظات الحديدة وصعدة المعقل الرئيس للحوثي، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت هجمات ضد ما وصفتها بأنها أهداف تابعة للحوثيين في اليمن كانت تمثل تهديدا وشيكا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن قواتها قصفت فجرا صاروخ كروز بريا للحوثيين، إضافة لتدمير 4 صواريخ كروز مضادة للسفن قالت إنها كلها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.

وأضافت أن القوات الأمريكية عدت الصواريخ في مناطق سيطرة الحوثيون باليمن تهديدا وشيكا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية بالمنطقة.

وأشار البيان الأمريكي إلى أن هذه الضربات من شأنها حماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية وتوفير مزيد من الأمن لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وشنت المقاتلات الأمريكية البريطانية سلسلة غارات استهدفت مواقع حوثية في اليمن.

وأكدت وسائل إعلام حوثية أن القصف استهدف مواقع في مديرية الحوك والزيدية، رأس عيسى بمديرية الصيف بالحديدة غربا، إضافة إلى استهداف مواقع استراتيجية في منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيات بـ4 غارات.

وتأتي هذه الموجة من الغارات بعد 24 ساعة من قصف مماثل شنته المقاتلات الأمريكية والبريطانية، على محافظات يمنية عدة تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

من جهته أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال زيارة إلى إيران، ضرورة السعي لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

وذكر أنه شدد في اجتماعاته أثناء الزيارة على ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، واستئناف عملية سياسية يمنية خالصة برعاية الأمم المتحدة.

قال المركز الأمريكي للعدالة إن استمرار جماعة الحوثي زراعة الألغام ورفض تسليم خرائط الألغام التي زرعتها سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء لا سيما الأطفال؛ داعيا إلى ضغط أممي على الجماعة لوقف استخدام الألغام وتسليم خرائطها.

وأضاف المركز في بيان أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار سقوط ضحايا مدنيين نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها في المناطق التي سيطرت عليها أو خاضت بها معارك.

ونوه إلى تقريره «القاتل الأعمى» الذي أصدره سابقا عن الألغام التي تفردت بزراعتها جماعة الحوثي، في 17 محافظة يمنية، عن الفترة من يونيو 2014 وحتى فبراير 2022، وتسببت بمقتل 2526 مدنيا، وإصابة 3286 آخرين، 75% منهم تعرضوا للإعاقة الدائمة أو التشويه الملازم لهم طيلة حياتهم.

مشاهدات يمنية: