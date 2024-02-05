شكرا لقرائتكم خبر سلال غذائية سعودية في السودان وأفغانستان واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 124 سلة غذائية في محلية بور تسودان بولاية البحر الأحمر بالسودان، استفاد منها 637 فردا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024.

وقال المركز، إن البادرة تأتي ضمن جهود المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية، لمساعدة مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج والمتضررة حول العالم.

وعلى صعيد آخر، سلم المركز 1.000 سلة غذائية في مدينة جلال أباد بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة.

كما وزع 3.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجا في مديرية سرار بمحافظة أبين، استفاد منها 18.000 فرد.