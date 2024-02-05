البنتاجون ترجّح سقوط قتلى خلال الغارات التي شنتها بالعراق وسوريا

المنامة - ياسر ابراهيم - رجّحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الاثنين، سقوط قتلى في الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا لكنها أضافت أنها لا تزال تجري تقييما للوضع.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين "من المقبول أن نخلص إلى أنه من المحتمل سقوط قتلى في هذه الضربات" مضيفا أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجومين منذ ضربات الجمعة الماضي لكن دون وقوع إصابات بين القوات الأمريكية.

وكانت القوات الأمريكية قد شنت ضربات جوية على عدد من المواقع المرتبطة بإيران في سوريا والعراق ردا على الاعتداء الذي استهدف عدة جنود أمريكيين على الحدود الأردنية.