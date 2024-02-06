إبراهيم عيسى عن "تعويم الجنيه": لن يحدث إلا في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية تمتلك الآن رؤية واضحة فيما يخص إدارة السياسة الاقتصادية، مضيفًا: "أنا بقيت فاهم سياسة الدولة ايه، والدولة تمتلك رؤية ولديها محورين في التعامل مع الفترة الحالية".

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تمتلك رؤية في التعامل مع الفترة الحالية، أولهما هو عدم توقف الحكومة بتاتًا عن سداد استحقاق الديون سواء اقساط أو فوائد، مشددًا على أن الحكومة المصرية لن تتوقف عن دفع الأقساط وتدفع الديون يوم بيوم.

ونوه إبراهيم عيسى، بأن هناك صرامة وحسم في هذا الجانب، موضحًا أن المحور الثاني من سياسة الدولة هو أنه لن يحدث تعويم للجنيه المصري أمام الدولار إلا في وجود سيولة دولارية لدى الدولة وهذا منطق الدولة والحكومة، مؤكدًا أن الحكومة جهة منفذة أكثر منها جهة صانعة للقرار.