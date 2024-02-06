مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء المقبل، تصويتا إجرائيا على مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

وينص مشروع القانون على تقديم 10.6 مليار دولار لدعم إسرائيل تشمل 4 مليارات دولار لدعم دفاعها الصاروخي، بينما يوفر مشروع القانون 2.4 مليار دولار لدعم العمليات في منطقة القيادة المركزية وتعويض العمليات بالبحر الأحمر.

ويحظر مشروع القانون بمجلس الشيوخ الأمريكي تقديم أي تمويل لوكالة الأونروا.

كان عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأونروا، قال إن إسرائيل يجب أن تقدم معلومات كاملة بشأن الاتهامات الموجهة للوكالة.

وأضاف الناطق باسم الأونروا، أن التحقيق بخصوص وكالة الأونروا يتم من خلال أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة، موضحا أن استمرار تعليق تمويل بعض الدول للأونروا ستكون له آثار مدمرة.

وتابع أبو حسنة، أن غزة تعرضت لنكبة حقيقية أسوأ من نكبة 1948، قائلا، ما نملكه من تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر فقط، مشيرا إلى أن هناك جهات في إسرائيل تتمنى انتهاء عمل وكالة الأونروا.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت قافلة مساعدات كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة.

وذكر توماس وايت مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابق)، أن" قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة، تعرضت للقصف بنيران البحرية الإسرائيلية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد".