المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفا في إيلات بالطيران المسيّر

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، إنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الإثنين 28/1/2024، هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسيّر"، واكدت المقاومة الإسلامية "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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