ترامب دعا الجمهوريين في الكونغرس لمعارضة الاتفاق الذي ينص على تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لاوكرانيا

دعا الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الجمهوريين في الكونغرس إلى معارضة الاتفاق الذي ينص على تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لكييف.

وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال، "فقط الأحمق أو الديموقراطي من اليسار الراديكالي سيصوت لمشروع القانون الفظيع هذا".

وعرض مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأحد نصا يهذا الشأن بعد أشهر طويلة من المفاوضات، يقضي بتقديم مساعدات لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل وإصلاح نظام الهجرة الأميركي.

وقال الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني "نحتاج إلى مشروع قانون منفصل بشأن الهجرة ويجب ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمساعدة المقدمة لدولة أجنبية".

ولإقراره يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومن ثم مجلس النواب وهو ما يطرح مشاكل.

فقد أعلن رئيس مجلس النواب الاميركي مايك جونسون وهو مقرب من ترامب، الأحد أن أي تصويت في مجلس النواب لتمويل جديد لمساعدة أوكرانيا وكذلك تعزيز الحدود مع المكسيك "لن يحصل" في ضوء الصيغة الحالية للاتفاق.

ومن دون دعمه لا يمكن المصادقة على النص في الوقت الراهن.