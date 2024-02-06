جلسة للمجلس الإسلامي العلوي ناقشت بنودا ومشاريع قوانين تخص أعماله

عقدت الهيئتين الشرعية والتنفيذية جلسة رسمية برئاسة رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، وحضور نائبه شحادة العلي، وذلك في مقر المجلس في جبل محسن، حيث كان على جدول أعمال الجلسة بنود عدة أهمها : تأليف لجان المجلس حسب اقتراحات الأعضاء في الهيئتين، تجديد عقود الموظفين، الموافقة على مشروع تعديل القانون 449، ومناقشة قانون المحاكم ومرسوم الافتاء.
وبحب بيان الهيئتين، ناقش المجتمعون البنود المذكورة و على رأسها موضوع تشكيل اللجان حيث أقرت الهيئتان اسماء اعضاء اللجان الملحوظة في النظام الداخلي للمجلس الاسلامي العلوي و"سيصار لاحقاً الى الاتصال بأعضاء اللجان لتبليغهم بعضويتهم و دعوتهم الى الاجتماع لانتخاب رئيس و مقرر لكل لجنة من قبل أعضائها".
وأعلنتا "الموافقة على تجديد العقود، كما تمت الموافقة بالاجماع على مشروع قانون تعديل القانون 449 /95 المقدم من رئاسة الحكومة الى مجلس النواب".
وكُلفت الهيئة التنفيذية بدراسة قانون المحاكم ليصار الى اقراره أصولا، وكذلك وضع التعديلات على القانون 449/ 95 وعرضها بالصيغة النهائية على المجلس لإقرارها. كما تمت مناقشة باقي البنود و معالجتها.
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