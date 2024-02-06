شكرا لقرائتكم خبر عن باسل عادل: كتلة الحوار تقدم ورقة عمل بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس باسل عادل، رئيس حزب الحوار، أن كتلة الحوار تعمل على قدم وساق استعدادا لتقديم مقترحاتها بشأن قضايا الاقتصاد للحوار الوطني قبل المدة المحددة من الأمانة الفنية بتاريخ 11 فبراير، لافتا إلى أن الكتلة أنشئت هيئة باسم النادي الاقتصادي وتضم كوادر من الاقتصاديين ونواب من المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه قد تم بدء العمل على أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وإعداد ورقة عمل بشأن الوثيقة المعلنة من الحكومة لتقديم بديل عنها، مشيرا إلى أن الكتلة لا تراها بالكفاءة المطلوبة لذلك تعمل على وضع سياسات آخرى مقترحة منها وتراها الأنسب للمرحلة الحالية.

وأوضح أن الكتلة تستعد لإجراء ندوات سريعة منها ما يتعلق بقضية المصريين بالخارج وكيفية الاستفادة من مواردهم وسبل تحقيق مصالحهم في نفس الوقت، لافتا إلى أنه قد تخصيص جلسات لكل توجه وقطاع على أن يتم النظر فيها داخل حكومة الظل الخاصة بالكتلة واللجان العامة مثل المالية والاستثمار.

وكان قد دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.

وقال مجلس الأمناء: "مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل.. فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، ومع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي".