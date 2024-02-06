شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ نظم سياسية: تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يزيد من اتساع رقعه الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن التحذيرات المصرية بأتساع رقعة الصراع فى المنطقة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى اليوم، تحققت بالفعل بالهجمات الأمريكية على مواقع فى سوريا والعراق ردا على استهداف القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تنبأت بمخاطر كبيرة تحيط بالمنطقة، بسبب تداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومساندة الولايات المتحدة للمجازر ورفض وقف الحرب علي القطاع.

وأكمل أن الأمور ستتصاعد والعالم سينتظر نقطة تحول سلبية أخرى، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة من أجل وقف إطلاق النار، وموافقه نتنياهو على إجراءات الهدنة والأفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن .

وأستطرد قائلا إن مصر يهمها أولاً وأخيراً حماية الأمن القومي، ووطننا لا يندمج ولا يشارك فى أى تحالفات عسكرية لأن حماية الأمن القومى المصرى هى الأساس.