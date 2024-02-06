صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، بأن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا في سوريا والعراق واليمن، تهدف إلى مفاقمة النزاع وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن تتمتع بالإفلات من العقاب وتستمر في سياستها المدمرة بالشرق الأوسط.
ولفت، خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط، إلى أن "أعمال الولايات المتحدة في سوريا والعراق لا صلة لها بالقانون الدولي ويتضح أن الضربات الأمريكية تهدف إلى مفاقمة النزاع والأهداف هي بالدرجة الأولى منع القوات السورية من أن تتصدى لتنظيم داعش وحلفائه والقوات المناهضة لإيران، وتهدف الولايات المتحدة إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط".
وأضاف نيبينزيا: "النشاطات الأميركية تمثل انتهاكًا لسيادة العراق والمعلومات من واشنطن حول التنسيق مع بغداد كذبة وتهدف إلى تشويه الوقائع"، موضحًا أن "الضربات الأميركية أوقعت الكثير من المدنيين وأدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية وأكد ذلك مجددًا الطبيعة العدائية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاهل الولايات المتحدة الكامل للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تحاول أن تنقذ صورة الإدارة الأميركية تحضيرًا للانتخابات الرئاسية القريبة".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن: الضربات الأميركية في سوريا والعراق تهدف إلى مفاقمة النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.