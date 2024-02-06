مندوب روسيا بمجلس الأمن: الضربات الأميركية في سوريا والعراق تهدف إلى مفاقمة النزاع

صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، بأن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا في سوريا والعراق واليمن، تهدف إلى مفاقمة النزاع وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن تتمتع بالإفلات من العقاب وتستمر في سياستها المدمرة بالشرق الأوسط.

ولفت، خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط، إلى أن "أعمال الولايات المتحدة في سوريا والعراق لا صلة لها بالقانون الدولي ويتضح أن الضربات الأمريكية تهدف إلى مفاقمة النزاع والأهداف هي بالدرجة الأولى منع القوات السورية من أن تتصدى لتنظيم داعش وحلفائه والقوات المناهضة لإيران، وتهدف الولايات المتحدة إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط".

وأضاف نيبينزيا: "النشاطات الأميركية تمثل انتهاكًا لسيادة العراق والمعلومات من واشنطن حول التنسيق مع بغداد كذبة وتهدف إلى تشويه الوقائع"، موضحًا أن "الضربات الأميركية أوقعت الكثير من المدنيين وأدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية وأكد ذلك مجددًا الطبيعة العدائية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاهل الولايات المتحدة الكامل للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تحاول أن تنقذ صورة الإدارة الأميركية تحضيرًا للانتخابات الرئاسية القريبة".