قصر باكينغهام: تشارلز الثالث مصاب بالسرطان

أعلن قصر باكينغهام أن الملك البريطاني تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان ما سيبعده عن الحياة العامة لفترة غير معروفة.

بعد أقل من عام ونصف العام على خلافة والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا وتسعة أشهر على تتويجه، بدأ تشارلز البالغ من العمر 75 عاما العلاج لكنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة وأيضا 14 دولة أخرى.

وكان الملك تشارلز خضع قبل عشرة أيام بعملية في البروستات.

وجاء في البيان "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى" و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".