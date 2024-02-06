"الجريدة" الكويتية: تحقيق خرقٍ بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لإعادة الاستقرار لجبهة الجنوب

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه بانتظار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يبدو أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لإعادة الاستقرار إلى جبهة الجنوب قد حققت اختراقاً، بعد تبلور اتفاق من 3 مراحل، لإبعاد "حزب الله" عن الحدود مقابل ترسيم للحدود البرية ينهي عملياً كل النقاط الخلافية حول الأراضي.

وأشارت المعلومات إلى أن المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين حول شؤون الطاقة، الذي يؤدي دور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان، حقق خروقات متعددة بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان التي تشهد مواجهات محدودة بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وفيما يتواصل هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين تحضيراً لإجراء زيارة إلى بيروت يبحث فيها مقترحات تفصيلية، علمت "الجريدة" أن المبعوث الأميركي استقبل في واشنطن عشية زيارته إلى تل أبيب وفداً نيابياً لبنانياً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وجرت مفاوضات واضحة، شدد فيها بوصعب على أنه لا لبنان ولا "حزب الله" يريدان الذهاب إلى حرب، لكن وحده وقف النار في قطاع غزة يمكنه تكريس التهدئة في جنوب لبنان، حتى يتم توفير الأمن والاستقرار لإعادة السكان من الجهتين إلى منازلهم.

وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن أجواء "حزب الله" أصبحت واضحة جداً لدى الأميركيين، والرسالة الأساسية أن الحزب لا يريد التصعيد، ولا نية لديه بالانخراط في حرب واسعة، لكن لا مجال لوقف عملياته فيما تستمر الحرب في غزة.

ونقل هوكشتاين هذه الأجواء الى إسرائيل التي تستعد لاستقبال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إطار المفاوضات المكوكية التي تخوضها الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في غزة، فيما يركز هوكشتاين على تأمين الشروط لتشمل الهدنة الحدود اللبنانية أيضاً.

وأوضحت الصحيفة أنه على وقع هذا التقدم الذي تحققه المفاوضات والمساعي الديبلوماسية، يسجل تراجع كمي ونوعي في مستوى العمليات العسكرية والمواجهات في جنوب لبنان حيث انخفض عدد العمليات العسكرية التي يشنها "حزب الله" ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، وعمل الحزب على حصر هذه العمليات في منطقة مزارع شبعا، وهي الأراضي المحتلة التي تبرر له القيام بهذه العمليات في سبيل تحريرها، ولم تعد المواجهات قائمة على طول الخط الحدودي من القطاع الغربي في الناقورة الى القطاع الشرقي.

ولفتت إلى أن الإسرائيليين خفضوا أيضاً من منسوب عملياتهم وحصروا نطاق المواجهات ضمن المناطق الحدودية الأمامية، فلم يحصل أي توسع في العمليات إلى ما يتعدى مسافة الـ 10 كيلومترات، كما أن عمليات الاغتيال لكوادر الحزب قد توقفت.