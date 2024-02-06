مصدر عسكري لـ"الجزيرة": قوات "أنصار الله" استهدفت سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر

أفاد مصدر عسكري لقناة "الجزيرة" القطرية، بأنّ "قوات حركة أنصار الله اليمنية استهدفت سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر"، مؤكدًا إصابة إحدى السفينتين في الهجوم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن.

ولفتت إلى أن "السفينة البريطانية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".