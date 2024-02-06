بدء تحرّك العسكريّين المتقاعدين أمّام مدخل مرفأ بيروت ومبنى الـ TVA وحركة مرور كثيفة باتجاه الكرنتينا

بدأ تجمع العسكريّين المتقاعدين أمّام مدخل مرفأ بيروت ومبنى الـ TVA خلال تحرّكهم اليوم لإقفال الإدارات العامّة.

وفي هذا السياق، أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا سوق السمك.

يُذكر أنّ يوم السبت الماضي، أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، عن قراره بالتحرك يوم الثلاثاء واقفاله مبنيي الـtva والواردات والمرفأ احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم من قبل حكومة تصريف الأعمال.

وأكد أن قراره بالتحرك "هو كرسالة اخيرة لهذه الحكومة قبيل اتخاذ تدابير وتحركات ستشمل كل مواقع اتخاذ القرار".