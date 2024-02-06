عبدالله: ضرورة انصاف القطاع العام بكل مندرجاته واسلاكه عبر سلسلة رتب ورواتب جديدة

اشار النائب بلال عبدالله على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لن يفيد هروب الدولة والمسؤولين والحكومة ومجلس النواب من ضرورة انصاف القطاع العام بكل مندرجاته واسلاكه، عبر سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن الحد الادنى من العيش الكريم، وتحافظ على انتاجية القطاع وقيامه بالاعباء الملقاة عليه. اما إعادة الهيكلة فهي حكما مطلوبة، ولكن الحصان قبل العربة".

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