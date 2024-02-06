افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "العاصفة الثلجية بدأت تخف حدتها هذا الصباح في منطقة حاصبيا، بعد ليل عاصف انخفضت خلاله درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ابتداءا من ارتفاع 900م وما فوق، الا ان جميع الطرقات تعتبر سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق شبعا كفرشوبا عبر سدانة وطريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم فهي سالكة أمام المركبات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطرقات كافة في حاصبيا سالكة باستثناء طريق شبعا- كفرشوبا عبر سدانة وشبعا عين عطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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