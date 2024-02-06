في زلة لسان جديدة..بايدن يلتقي رئيسا توفي قبل 30 عاما

في زلة لسان جديدة ، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عاما.

حيث روى بايدن خلال كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس بولاية نيفادا، قصة قالها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.

ويتذكر بايدن قائلا: "جلست وقلت: لقد عادت أميركا. ونظر إلي ميتران من ألمانيا -أعني من فرنسا- وقال...".

وظهر أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: "حسنا، لكم من الوقت ستعود؟".

ثم تابع قائلا إن "المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله - وبالتالي الولايات المتحدة - إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء".

من الجدير بالذكر أن فرانسوا ميتران كان رئيس فرنسا بين عامي 1981 و1995. وتوفي في عام 1996.