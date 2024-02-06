سريع: قواتنا البحريّة اليمنيّة نفذت عمليتين عسكريتين بالبحر الأحمر ضد سفينة أميركية وأخرى بريطانية

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنيّة التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، أنّ "قواتنا البحريّة اليمنيّة نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة أميركية "Star nasia" والأخرى استهدفت سفينة بريطانية Morning Tide".

ولفت، في بيان، إلى أنّ "القوات البحرية استخدمت صواريخ بحرية مناسبة في استهداف السفينتين في البحر الأحمر، والإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله"، مشيرًا إلى أنّ "ملياتنا النوعية مستمرة ضد الأهداف الأميركية والبريطانية المعادية في البحرين الأحمر والعربي، ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن وشعبه".

وأكّد سريع "استمرار عملياتنا البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".