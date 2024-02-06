أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في حديث لصحيفة "الجمهورية" بشأن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحور، "أننا منفتحون دائمًا على الحوار، إلّا انّ برّي لم يرسُ حتى الساعة على شكل الحوار الذي يريده أو أي نوع من الحوار وبرنامجه وآليته".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: منفتحون دائمًا على الحوار إلّا أنّ برّي لم يرسُ حتى الساعة على شكله وبرنامجه وآليته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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