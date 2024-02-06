ريفي: نقف إلى جانب تحرّك العسكريين المتقاعدين وعلى الدولة تأمين العيش الكريم لمواطنيها

أشار النّائب ​أشرف ريفي​، إلى "أنّنا سَعينا في مناقشة ​الموازنة​ في ​المجلس النيابي​، لإزالة كلّ المواد المجحفة بحقّ أغلبيّة اللّبنانيّين، واليوم نعلن التّضامن الكامل مع العسكريّين المتقاعدين والّذين في الخدمة وجميع الموظّفين، فالدّولة الّتي لا تحفظ كرامة أبنائها وسُبل عيشهم وطبابتهم وتعليم أولادهم، ساقطة".

ولفت إلى "أنّنا نقف إلى جانب هذا التّحرّك المحق، وعلى الدّولة أن تؤمّن العيش الكريم لمواطنيها كافّة، وفي مقدّمهم العسكريّين سواء في الخدمة أو التّقاعد، انطلاقًا من تكاليف الحياة والطّبابة والتّعليم".

وكان قد بدأ العسكريّون المتقاعدون بالتّجمّع أمام مدخل مرفأ بيروت ومبنى الـ"TVA"، في إطار تحرّكهم اليوم لإقفال الإدارات العامّة، احتجاجًا على عدم تحقيق الحكومة حقوقهم و"رواتب تسمح لهم بعيش كريم ولائق".