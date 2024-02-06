رؤساء وموظفو الإدارات العامة في الجنوب واصلوا إضرابهم لليوم السادس

يواصل رؤساء وموظفو الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي إضرابهم لليوم السادس، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس، بين وفد من تجمع موظفي الإدارة العامة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي وصفت جهات مقربة من الوفد بأنه "يتجه نحو جدية إيجاد السبل الايلة لتحسين اوضاع الموظفين وتأمين استمرار القطاع العام كلاعب أساسي في زيادة واردات الدولة".

وفيما تستمر ادارات سرايا صيدا باقفال أبوابها أمام المواطنين تقيداً بالتحرك، عبر موظفون في بعض منها عن التزامهم الاضراب عبر اعتكافهم عن العمل داخل مكاتبهم.

من جهة أخرى اعلنت تعاونية موظفي الدولة في الجنوب بشخص رئيستها لورا السن في بيان، أنه "حرصاً على مصلحة المواطن الصحية والاستشفائية، التي لطالما كانت هدفنا الأول والأخير، وأكيد صدقية التزامنا الإضراب كفروع للتعاونية في المحافظات كافة، الا اننا نعمل على استقبال وتسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة فقط دون سواها".