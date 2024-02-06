السلطة الفلسطينية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إضعافها

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إضعاف السلطة الفلسطينية، "من خلال تصعيد انتهاكاتها وجرائمها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قرصنة أموال المقاصة".

وحذّر المالكي، خلال لقائه بوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، مما وصفها بمخاطر "كارثية" للهجوم الإسرائيلي على رفح، كما حذر من "المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرأً ودفعهم باتجاه الحدود" حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدعوة إلى وقف "الاعتداءات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف حجز أموال "المقاصة الفلسطينية".

وأكد عباس خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة وزيادتها، خاصة في الظروف الجوية الصعبة الحالية، مشدداً على أنه "لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات لفصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله".