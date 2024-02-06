بعد أسبوعين من الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تسود أجواء شتوية دافئة على الأنحاء كافة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية شهدت أجواءً ماطرة لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين وامتدت هذه الأجواء إلى المناطق الداخلية، مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ولكن كانت أقل حدة وعلى فترات متقطعة.

وتشهد البلاد خلال الفترة المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، استقرارًا في الأحوال الجوية، وارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد، وإن ظلت الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر.

أما بالنسبة للظواهر المؤثرة خلال الأيام المقبلة، فتتمثل في الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.