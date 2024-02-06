شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: مصر داعمة لقضية فلسطين وأمننا القومى لا يقبل المساومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بكل السبل والإمكانيات، مؤكدا أن المساعدات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية مؤخرا للشعب الفلسطيني تزيد بنسب كبيرة عن جميع دول العالم.

وشدد "درويش" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، لكنه في ذات الوقت أمن مصر القومي لا يقبل المساومة إطلاقا، مضيفا :" أمن مصر خط أحمر" وأن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنّ الموقف المصري من الأحداث الحالية في غزة حازم في أمرين، مساندة الفلسطينيين، ورفض التهجير وأن الأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض ولا يقبل المساومة إطلاقا.

وثمن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، قائلا :" الرئيس السيسي يسانده 105 ملايين مصري في ضهره، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لأكاذيب وشائعات تتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة خاصة مدينة رفح الفلسطينية، خاصة مع إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف جالانت الذي تحدث عن عدم استبعاد قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية.