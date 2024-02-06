الداخلية التركية: مقتل مسلحَين حاولا مهاجمة قصر عدل في اسطنبول وإصابة 5 أشخاص بينهم شرطيان

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن مقتل مسلَحين حاولا مهاجمة قصر عدل جاغلايان في اسطنبول، وإصابة 5 أشخاص بينهم شرطيان. ولفت إلى أنّ "إطلاق النار أمام محكمة بإسطنبول هجوم إرهابي نفذته جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري".

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