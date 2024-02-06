الصحة بغزّة: ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 27585 والمصابين إلى 66978

اعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27,585 والمصابين إلى 66,978"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

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