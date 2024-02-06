إنهيار جزء من جدار في السفيرة يُهدد بعزلها مع 6 بلدات أخرى بالضنية ومناشدة بالتدخل لإعادة تأهيله

إنهار جزء آخر من جدار دعم على الطريق الرئيسية في بلدة السفيرة في أعالي جرود الضنيّة، ما أدى إلى انقطاع الطريق جزئيًا أمام حركة المرور عليها.

وكان جزء سابق من الجدار قد إنهار قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة، ما جعل الجدار بأكمله معرضًا للإنهيار، والتسبب بعزل بلدة السفيرة وأهالي 6 بلدات وقرى مجاورة يعبرون الطريق يوميًا.

وناشد رئيس بلدية السفيرة علي خضر حسون وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والهيئة العليا للإغاثة والجهات المعنية "للمسارعة في إعادة دعم وتأهيل الجدار بشكل كامل قبل انهياره، وعزل أهالي البلدات التي يعبرون الطريق عن العالم الخارجي في هذه الظروف المناخية والمعيشية القاسية".