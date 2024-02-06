قوى الأمن: توقيف مواطن في دوحة عرمون يستغل فتيات قاصرات ويعتدي عليهن تحت التهديد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-01-18، توافرت معلومات لفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص باستغلال فتيات قاصرات والاعتداء عليهن تحت التّهديد".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّاريخ ذاته، وبالتّنسيق مع ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​، تمّ تحديد هويّته ومكان تواجده في ​دوحة عرمون​، حيث تمّت مداهمة مكان إقامته وتوقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: "م. ف." (مواليد عام 1963، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبطت بحوزته رخصتا سير بأسماء مختلفة، كما عُثر داخل منزله على فتاة قاصر مع ابنها الرّضيع عمره شهرين تقريبًا، مبلغ يُقدّر بنحو 21,000 دولار أميركي، أقراص منشّطة، ومبالغ ماليّة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، أنكر القيام بما نُسب إليه، في حين أكّدت الفتاة القاصر الّتي عُثر عليها في منزل (م. ف.) بحضور مندوبة حماية الأحداث، قيام الموقوف بالاعتداء على فتيات قاصرات واستغلالهنّ، وتسهيل أعمال ​الدعارة​ في منزله، وفي شقّة أخرى".

وذكرت أنّ "الموقوف أودع ​مكتب حماية الآداب​ ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتّوسّع بالتّحقيق معه بناءً على إشارة القضاء".