العبسي من باريس: الاوطان مثل النفوس لا تبنى على الحقد بل بالتشارك والحوار

يواصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي جولته الراعوية في العاصمة الفرنسية. واحتفل الأحد الماضي بالليترجيا الالهية في كنيسة سان سيفران في باريس، على نية السلام في الشرق الاوسط بمشاركة المطران ميلاد جاويش ولفيف من الكهنة.

وأكد خلال عظة، "ضرورة العيش بسلام مع الذات ومع الآخر"، مشددا على ان "الحوار والتواصل هو المدخل الوحيد لحل الازمات والمشاكل".

واشار العبسي الى اننا "هنا اليوم بمناسبة مرور ثلاثمئة سنة لإعادة الشركة مع الكرسي الرسولي الروماني. إن هذه الذكرى هي دعوة للنظر الى ما قدمناه خلال هذه المدة، وإلى ما يجب علينا فعله لتصحيح المسار في المستقبل". وأكد "العمل والتضحية في سبيل الآخر، فالاوطان مثل النفوس لا تبنى على الحقد بل بالتشارك والحوار".