حيّا النائب أديب عبد المسيح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "متقاعدي الجيش والقوى الأمنية، الذين يتظاهرون من أجل مطالبهم المحقة"، معتبرا أن "صبركم واصراركم قوة لنا لإنجاح معركة استرجاع الحقوق المسلوبة، خصوصا لمن نذر نفسه دفاعا عن لبنان واللبنانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح لمتقاعدي الجيش: صبركم واصراركم قوة لنا لإنجاح معركة استرجاع الحقوق المسلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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