كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20% المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان "إلغاء بدل التأهيل وإلغاء الـ20% المضافة على سعر منصة صيرفة في الفاتورة الكهربائية، وتخيير المشترك بين تسديدها بالدولار أو بالليرة اللبنانية".

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