جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر.

وقال يحيي أبو سريع، المتحدث باسم جماعة "الحوثيين"، في بيان رسمي: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وأضاف أبو سريع في البيان: "ستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن".

وأكد: "على استمرارِ عمليات القوات المسلحة اليمنية العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفعِ الحصارِ وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

يأتي هذا إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورقين مسيّرين للحوثيين، وتأكيد بريطاني تعرض سفينة شحن مملوكة للمملكة لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن.

وتستهدف جماعة الحوثي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.