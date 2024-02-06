انت الان تتابع خبر فساد غير مسبوق وهدر بالمال العام في محافظة البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثائق فان الخروقات الكبيرة تمت بموافقة محافظة البصرة حصرا ، التي استغلت تحويلها بالتعاقد المباشر من قبل رئاسة الوزراء ، لتبين الوثائق جزءا يسيرا من الخروقات التي تمت بموافقة العيداني
ما مصير هذه الوثائق وهل سيتجذ القضاء الاجراءات العاجلة؟
اليك أبرز ما تضمنته الوثائق في التقرير أعلاه
ما مصير هذه الوثائق وهل سيتجذ القضاء الاجراءات العاجلة؟
اليك أبرز ما تضمنته الوثائق في التقرير أعلاه