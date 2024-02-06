انت الان تتابع خبر إسطنبول.. مقتل شخصين في إطلاق نار أمام قصر العدل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة الأناضول أنه تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية، فقد قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، جراء إطلاق النار.



وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع بحلول الساعة 11:45 (08:45 تغ)، أمام البوابة "C" لقصر العدل بإسطنبول.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن.

