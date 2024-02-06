باعترافها.. المقاطعة تكبد ماكدونالز خسائر طائلة في الربع الأخير لعام 2023

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت شركة ماكدونالدز عن ضعف للمبيعات أكبر من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي، حيث أصبحت سلسلة الوجبات السريعة أحدث شركة تحذر من أن المقاطعة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي علي غزة قد أضرت بأعمالها، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وأفادت الشركة الشركة إن مبيعات المتاجر العالمية ارتفعت بنسبة 3.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر، وهو أقل من توقعات المحللين بزيادة قدرها حوالي 4.9%.

ويُشار إلى أن الخسارة أكبر داخل القسم الذي يغطي أكثر من 80 سوقًا عالميًا حيث قامت ماكدونالدز بترخيص حقوق الامتياز الخاصة بها.

وأضافت فاينانشال تايمز أن ماكدونالدز ألقت باللوم في المقام الأول على انخفاض الطلب في مطاعمها في الشرق الأوسط وكذلك تلك الموجودة في الغالب الدول الإسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي في دعوة للمستثمرين أمس الاثنين: "في [الأسواق المرخصة الدولية المتقدمة]، لا نتوقع أن نرى تحسنًا ملموسًا حتى يكون هناك حل في الشرق الأوسط".

وأضاف أن ماكدونالدز واجهت أيضًا تحديات في فرنسا، أحد أسواقها الرئيسية، في بعض المناطق التي يوجد بها عدد كبير من السكان المسلمين.

وانخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 4.3% إلى 284.30 دولارًا في التعاملات المبكرة بعد الظهر.

وكان كيمبكزينسكي قد حذر بالفعل في منشور على موقع لينكد-إن الشهر الماضي من أن الحرب في الشرق الأوسط كان لها "تأثير تجاري كبير" داخل المنطقة وخارجها وأن "المعلومات المضللة" كانت عاملاً.

بدورها، أعلنت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المؤيدة للفلسطينيين، العام الماضي، أن ماكدونالدز “متواطئة مع الفظائع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين” بعد اندلاع الغضب بسبب قرار صاحب الامتياز الإسرائيلي تقديم خصومات ووجبات مجانية للجنود وقوات الأمن في أكتوبر الماضي.

وقالت ماكدونالدز في بيان إنها "لا تمول أو تدعم أي حكومات متورطة في هذا الصراع"، مضيفة أن "الإجراءات التي اتخذها شركاؤنا التجاريون المحليون المرخص لهم بالتنمية تم اتخاذها بشكل مستقل دون موافقة ماكدونالدز".

كما أعلنت شركة ماكدونالدز عن تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة، حيث اشترى العملاء ذوو الدخل المنخفض عناصر قائمة أرخص، على الرغم من أن كيمبزينسكي يتوقع أن تنخفض الأسعار تقريبًا بما يتماشى مع التضخم، الذي انخفض من ذروته.