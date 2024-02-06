منح دكتوراه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.. الشروط ورابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي عن منح لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أي من التخصصات والمجالات التالية: الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أي مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وتتضمن شروط التقدم للمنح:

1- أن يكون المرشح مصري الجنسية.

2- معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لا يعملون معاوني أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.

3- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام قبل 1/9/2024.

4- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراه.

وأوضحت إدارة البعثات أن بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجري تتضمن أن الدراسة بدون رسوم، توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية، الحق في الخدمات الصحية الأساسية، وبدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر، والمنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

وأضافت أنها تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهة أخرى لطلاب الدكتوراه التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجري طبقًا للبرنامج التنفيذي وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

وأكدت أنه لا تتحمل البعثات أي نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017.

وللراغبين في التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري اضغط هنا.

وتشمل المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه :

1- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل (موضحًا بها تاريخ التعيين).

2- نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة – نسخة من نبذة عن الحياة العلمية "C.V. " باللغة الإنجليزية معتمدة .

3- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر.

4- صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الـ4 – صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير – نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة.

5- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه.

6- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إن وجد.

7- أصل شهادة اجتياز المرشح لـ62 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS أكاديمي ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة.

8- لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والموضحة بإعلان البعثات، وكذا الملفات غير المستوفاه الشروط والمستندات.