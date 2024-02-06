القابضة للمياه: حملات توعوية بمعرض الكتاب عن ترشيد استهلاك المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحملات توعوية لترشيد استهلاك المياه وتحفيز التفاعل الإيجابي لدى الجمهور، خاصةً في صفوف الأطفال.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية البرامج التوعية التي نفذتها الشركة خلال المعرض، مشيرًا إلى التركيز على توجيه الجهود نحو الأطفال باعتبارهم أبطال المستقبل. وأوضح رسلان أن فرق العمل من ادارات التوعية قامت بتنظيم أنشطة توعية موجهة للأطفال في أماكن تواجدهم، من خلال ألعاب تفاعلية وأغانٍ خاصة بالمياه، بهدف نقل رسائل ترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي البيئي.

وأشار إلى أن فرق عمل التوعية بالشركات التابعة، مدربة وأكثر تخصيصة وانتقاء عناصر الفريق وفقا لمجموعة من المعايير التي تجعله أكثر قدرة على التواصل مع الفئة المستهدفة من أنشطة التوعية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال إدارة التوعية وخدمة العملاء، وإدارات التوعية بشركات الصرف الصحى بالقاهرة ومياه الشرب القاهرة والشرقية ومياه الاسكندرية في الدورة ال 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشادت دكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون المثمر بين الهيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في مجالات التوعية.

وأوضحت موسى أن الشركة قدمت مجموعة من الفعاليات التفاعلية وورش العمل خلال المعرض، بما في ذلك الأنشطة الفنية والموسيقية وورش الرسم التشكيلي، ما أسهم في جذب انتباه الأطفال وتعزيز رغبتهم في المشاركة الفعّالة.

وختمت أن مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بتفاعل من قبل الأطفال في الألعاب والأنشطة التوعية، حيث أظهروا استجابة فورية وفاعلة مع أغاني المياه وألعاب تحمل رسائل ترشيد الاستهلاك، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تحقيق أهداف التوعية والتثقيف بفاعلية وابتكار.

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